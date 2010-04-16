Запасы зерна в Херсонской области увеличились

Запасы зерна в Херсонской области на 1 апреля увеличились по сравнению с данными на 1 апреля 2009 г. на 4% - до 372,1 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, на указанную дату т.г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, было в наличии пшеницы – 240,4 тыс. т (на 11,6% меньше), кукурузы – 23,6 тыс. т, ячменя – 78,3 тыс. т, ржи – 0,9 тыс. т.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось зерновых культур 118,7 тыс. т (на уровне прошлого года), в том числе 59,3 тыс. т пшеницы, 8,2 тыс. т кукурузы, 29,4 тыс. т ячменя, 0,5 тыс. т ржи.

Хранящие и перерабатывающие зерно предприятия имели в наличии 253,4 тыс. т зерна (на 6% больше, чем на 1 апреля 2009 г.), в том числе на хранении – 168,6 тыс. т (на 8,1% больше).

Также в облстате сообщили, что запасы кормов в Херсонской области на 1 апреля т.г., по сравнению с прошлогодними показателями, сократились более чем на четверть.

На 1 апреля т.г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии кормов всех видов 265,8 тыс. ц кормовых единиц, что на 25,9% меньше, чем на 1 апреля 2009 г., в том числе концентрированных кормов – 142,3 тыс. ц кормовых единиц (на 21,7% меньше).

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 3,8 ц кормовых единиц кормов всех видов, в том числе концентрированных – по 2 ц к. ед. (на 1 апреля 2009 г. – соответственно 5,0 ц к. ед. и 2,6 ц к. ед.).