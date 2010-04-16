В Крыму производство муки уменьшилось
16:43, 16 апреля 2010Агро
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За январь-март на 13,7%
В Крыму за январь-март 2010 года произведено 31 197 тонн муки.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем-мартом 2009 г. производство муки уменьшилось на 13,7%.
При этом производство макаронных изделий без начинки, не подвергавшихся тепловой обработке, составило 2 733 тонны, что меньше, чем в 1-м квартале 2009 г., на 13,5%.
Производство круп в Крыму в январе-марте т.г. увеличилось на 22,6% и составило 7 445 тонн.
Как сообщал УНИАН, в Крыму за январь-февраль 2010 года было произведено 18 967 тонн муки, по сравнению с январем-февралем 2009 г. производство муки уменьшилось на 21,2%.
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