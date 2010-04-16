В Кировоградской области производство мяса выросло

В Кировоградской области в январе-марте 2010 года производство мяса увеличилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,8 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, также за отчетный период производство молока увеличилось на 1,3%, до 60,9 тыс. тонн, яиц – на 2%, до 99,7 млн. штук.

В первом квартале 2010 года объем валовой сельхозпродукции всех категорий хозяйств области составил 193,7 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года производство сельхозпродукции увеличилось на 3,4%, в частности, на предприятиях – на 0,4%, в хозяйствах населения – на 4,3%.