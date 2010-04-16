В Винницкой области производство круп сократилось

Предприятия Винницкой области в январе-марте 2010 года произвели 1,127 тыс. тонн круп, что на 21,5%, или 309 тонн меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства круп стал дефицит сырья.

В частности, в марте по сравнению с февралем т.г. перерабатывающие предприятия Винницкой области сократили производство круп на 10,86%, или 48 тонн, – до 394 тонн, а по сравнению с мартом 2009 года – на 0,25%, или 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области произвели 5,474 тонн круп, что на 8,4%, или 0,5 тонны, меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Производством круп в Винницкой области занимаются 6 предприятий.