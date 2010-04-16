Австралийская QBE Insurance Group приобретает NAU Country

Международная австралийская страховая группа QBE Insurance Group объявила сегодня о поглощении ведущей страховой компании в США по страхованию сельскохозяйственных культур – NAU Country Insurance Company, а также всех компаний, входящих в ее структуру.

Об этом говорится в сообщении QBE, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, процедура покупки находится на рассмотрении регулирующих органов и будет завершена в июле 2010 г.

Сумма сделки по приобретению компании NAU составила 565 млн. долл. США, тогда как приобретенные чистые материальные активы были оценены в 217 млн. долл. США. Покупка будет осуществлена QBE Insurance Group за счет существующих финансовых ресурсов.

«Данная покупка была осуществлена в рамках долгосрочной стратегии QBE по приобретению специализированных бизнесов для последующей диверсификации нашего страхового портфеля и дистрибуции. NAU – прибыльная страховая компания с достаточно хорошим управлением и отличными системами. Совместная деятельность с QBE будет осуществляться в контексте перестрахования, а также кросс-продаж различных продуктов QBE в сфере агрострахования через клиентскую базу NAU», - отметил исполнительный директор QBE Insurance Group Франк О’ХЕЛЛОРАН (Frank O’Halloran)

Справка УНИАН. QBE Insurance Group – международная австралийская страховая группа, которая представлена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке и Европе. QBE Insurance Group специализируется на корпоративном страховании крупного и среднего бизнеса, в частности имущественном страховании, страховании авиа и морских грузоперевозок, моторном страховании, страховании ответственности и др.

По итогам 2009 года чистая прибыль QBE Insurance Group после налогообложения составила 1,97 млрд. австралийских долларов, объем чистых заработанных страховых премий составил 12,1 млрд. австралийских долл., рентабельность бизнеса QBE Insurance Group по отношению к объему чистых заработанных премий составила 17,0%.

На украинском рынке QBE работает с 1998 года и представлена СК «QBE Украина».

По итогам 2009 года «QBE Украина» собрала страховых платежей на сумму 78,4 млн. грн., страховые выплаты составили 19,6 млн. грн.

Страховая компания NAU входит в тройку лидеров по страхованию сельскохозяйственных культур в США. NAU имеет 10 офисов по всей территории США, а также сотрудничает с 1600 независимыми агентами.

В 2009 г. объем валовых заработанных премий страховой компании NAU составил 976 млн. долл. США, объем чистых заработанных премий – 354 млн. долл. США, операционный коэффициент NAU (соотношение выплат, комиссий и расходов к объему чистых заработанных премий) составил 61,3%, прибыль компании после налогообложения составила 92,5 млн. долл. США.