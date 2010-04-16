Винницкая пищевкусовая фабрика увеличила прибыль

Винницкая пищевкусовая фабрика в 2009 году увеличила прибыль на 38,68%, или на 0,547 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 1,961 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году вырос на 33,33%, или на 6,204 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 24,817 млн. грн.

Валовой доход в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 33,21%, или на 7,442 млн. грн., - до 29,849 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Винницкая пищевкусовая фабрика» создано в 1999 году на базе Винницкого завода продтоваров. Предприятие занимается производством консервированных приправ, сухих продуктов питания из круп и муки, а также бочкового кваса под торговой маркой "Винхарчесмак".

80,26% акций предприятия владеет физическое лицо.

Винницкая пищевкусовая фабрика в 2008 году сократила прибыль на 5,54%, или на 0,083 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 1,414 млн. грн.