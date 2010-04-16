Минюст предлагает Госкомзему отменить кадастровые номера

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ направил письмо главе Государственного комитета по земельным ресурсам Олегу КУЛИНИЧУ, в котором предлагает отменить приказ от 15 февраля 2010 года № 168 «Об утверждении Порядка присвоения кадастровых номеров земельным участкам».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, документ предлагается отменить, поскольку он не был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

В пресс-службе отметили, что по результатам правовой экспертизы приказа Госкомзема, которая была проведена в связи с многочисленными обращениями физических и юридических лиц, министерство установило, что приказ подлежал государственной регистрации в Минюсте, поскольку содержит новые правовые нормы, которые касаются прав, свобод и законных интересов граждан и носят межведомственный характер.

В частности, приказом определена процедура формирования и присвоения кадастрового номера земельному участку, а также внесение соответствующих сведений в государственный реестр земель с предоставлением выдержки из этого реестра о присвоении кадастрового номера.

Вместе с тем, установлено, что приказ не зарегистрирован в Министерстве юстиции, а следовательно, не может считаться действующим, и его применение является нарушением законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов.

Справка УНИАН. Госкомзем 15 февраля т.г. утвердил приказ №168 «Об утверждении Порядка присвоения кадастровых номеров земельным участкам».

Согласно приказу, земельным участкам при их формировании, а также образованным в результате разделения или объединения других земельных участков, присваиваются новые кадастровые номера. При этом предыдущие кадастровые номера получают статус архивных и в дальнейшем не используются.

Кадастровые номера присваиваются всем земельным участкам независимо от их форм собственности. При переходе права собственности на земельный участок от одного лица к другому, при установлении других, кроме права собственности, вещных прав на земельный участок кадастровый номер остается без изменений. Дублирование кадастровых номеров не допускается.

Очередной кадастровый план ведется территориальными органами Госкомзема.