Производство шоколадных изделий в Винницкой обл. выросло

В январе-марте 2010 года производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось более чем в 2 раза, или 3,756 тыс. тонн, по сравнению с январем-мартом 2009 года - до 7,097 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что увеличение производства шоколадных изделий в январе-марте 2010 г. состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, и росту спроса на нее.

В частности, в марте по сравнению с февралем производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 3,6%, или 0,083 тыс. тонн – до 2,395 тыс. тонн, а по сравнению с мартом прошлого года рост производства составил более чем в 2 раза, или на 1,234 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию "Roshen", и "Винницкая конфетка".