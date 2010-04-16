Подписан меморандум между Житомирской ОГА и производителями

Сегодня подписан меморандум взаимопонимания между Житомирской облгосадминистрацией, товаропроизводителями и представителями торговли области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Уточняется, что названный документ подписан для стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке региона, а также для обеспечения населения социально-значимыми продтоварами.

Меморандум будет действовать до конца этого года. Он направлен на установление партнерских отношений между властями и бизнесом Житомирщины.

В частности, производители социально-значимых продтоваров обязались не допускать необоснованного роста цен на них и сокращения поставок в торговлю, гарантировать их качество, а также сотрудничать с госрезервом и Аграрным фондом для насыщения рынка дешевыми продтоварами.

Субъекты розничной торговли обязались, в свою очередь, устанавливать на названные товары торговую наценку, не превышающую установленную распоряжением губернатора области Сергея РЫЖУКА.

Житомирская облгосадминистрация взяла на себя обязательства создавать равные условия доступа производителей к государственной финансовой поддержке, которая выдается через механизм удешевления кредитов, контролировать цены и тарифы, а также выделять хлебзаводам области при росте цен на муку ее необходимое количество из Аграрного фонда.

Документ подписали зампредседателя Житомирской облгосадминистрации Игорь ОРЛОВ, от производителей - ЗАО "Золотой каравай”, "Новоград - Волынский хлебозавод”, ЗАО «Бердичевский хлебозавод”, ООО "Научно - производственная фирма ,,Виконт”, ООО "Мясо Полесья”, ООО «Житомирский маслозавод», ДП "Молочный завод" ООО "Молочная фабрика "Рэйнфорд“ и ООО “Андрушевский маслосырзавод”.

От субъектов сетевой розничной торговли свою подпись под меморандумом поставили областной союз потребительских обществ, а также десять ведущих крупных магазинов Житомира и области (Житомирский филиал ДП ,,Гарантия-Маркет”,ООО « Торговый центр» , ООО ,,Вопак-Трейд” и др. - УНИАН).