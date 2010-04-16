В Винницкой обл. производство кетчупа и соусов выросло в 2 раза

В январе-марте 2010 года предприятия Винницкой области увеличили производство кетчупа и соусов в 2 раза, горчицы – на 36,6% и майонеза – на 18,5% по сравнению с январем-мартом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства кетчупа, соусов, горчицы и майонеза в январе-марте 2010 г. в Винницкой области вызван возросшим спросом на данную продукцию местных производителей.

В частности, в январе-марте 2010 г. по сравнению с январем-мартом 2009 г. производство кетчупа и соусов перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось в 2 раза, или на 9 тонн – до 16 тонн, горчицы – на 36,57%, или на 49 тонн, – до 183 тонны. Производство майонеза за отчетный период возросло на 18,47%, или на 92 тонны, – до 590 тонн.