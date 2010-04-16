В Херсонской обл. производство сельхозпродукции снизилось

В Херсонской области в 1-м квартале 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом 2009 года сократилось на 0,6%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом сокращение на 4,1% произошло в хозяйствах населения, а в сельскохозяйственных предприятиях производство выросло на 14,7%.

Реализация аграрными предприятиями собственной продукции за 1-й квартал текущего года (в фактически действующих ценах) по сравнению с январем-мартом 2009 года уменьшилась на 1,4%.

Часть продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 74,7%, животноводства – 25,3% (в -м квартале 2009 года - 80,5% и 19,5% соответственно).