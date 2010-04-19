Производство молока в Крыму уменьшилось

В Крыму в январе-марте 2010 г. хозяйства всех категорий произвели 62,6 тыс. тонн молока, или на 3,1% меньше, чем в январе-марте 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока уменьшились на 6,0% - до 7,9 тыс. тонн, в хозяйствах населения - на 2,7%, до 54,7 тыс. тонн. Доля хозяйств населения в общем производстве молока составила 87,4%.

За три месяца 2010 г. в Крыму промышленное производство молока жидкого обработанного составило 1,9 тыс. тонн (85,1% к январю-марту 2009 г.), масла сливочного - 139 тонн (95,9%), жирных сыров - 217 тонн (64,2%). Кроме того, в январе-марте т.г. в Крыму производство свежего неферментированного и кисломолочного творога уменьшилось на 36,2% и составило 241 тонну, кисломолочных продуктов - на 42,3%, до 1 296 тонн.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-феврале 2010 г. хозяйства всех категорий произвели 35,4 тыс. тонн молока, или на 3,0% меньше, чем в январе-феврале 2009 г.