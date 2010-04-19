НБУ определил порядок резервирования по кредитам аграриям

13:10, 19 апреля 2010
Агро
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Под залог будущего урожая

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок резервирования по кредитам аграриям, когда залогом выступает будущий урожай.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка (№180 от 13 апреля т.г.), которым вносятся изменения в постановление №650 от 3 ноября 2009 г. "О стимулировании кредитования экономики Украины".

«По кредитам, предоставленным заемщикам – производителям сельскохозяйственной продукции, принимать при определении чистого кредитного риска для расчета резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям стоимость обеспечения в виде имущественных прав на будущую сельскохозяйственную продукцию (будущий урожай, приплод скота и т.п.) по таким коэффициентам в зависимости от категории кредитной операции: стандартная - 50%; под контролем - 40%; субстандартная - 20%; сомнительная - 10%», - говорится в постановлении НБУ. При этом указывается, что документ принят «с целью содействия кредитной поддержке банками предприятий агропромышленного комплекса».

Вышеуказанная норма будет действовать до 31 декабря 2011 года.

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