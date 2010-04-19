Запасы зерна в Крыму уменьшились на 61%

В Крыму, по состоянию на 1 апреля т.г., в сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 184,9 тыс. тонн зерна, что на 60,8% меньше против 1 апреля 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе запасы пшеницы уменьшились на 73,1% и составили 102,1 тыс. тонн, кукурузы - на 27%, до 14,8 тыс. тонн, ячменя - увеличились на 12,2%, до 51,8 тыс. тонн.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 94,0 тыс. тонн, в том числе 36,8 тыс. тонн пшеницы, 28,7 тыс. тонн ячменя, 14,7 тыс. тонн кукурузы. Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 90,9 тыс. тонн зерна, в том числе зернохранилища - 74,5 тыс. тонн.

Кроме того, к началу апреля запасы семян подсолнечника составили 4,3 тыс. тонн, или на 64,7% меньше, чем на 1 апреля 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму, по состоянию на 1 марта т.г., в сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 264,5 тыс. т зерна, что на 49,5% меньше против 1 марта 2009 г.