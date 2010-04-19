В Крыму запасы кормов уменьшились

На 1 апреля 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимавшихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 58,2 тыс. тонн кормовых единиц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 апреля 2009 г. запасы кормов уменьшились на 17,9%. В том числе запасы концентрированных кормов составили 42,1 тыс. тонн к. ед., что на 9,7% меньше, чем на 1 апреля 2009 г.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 3,0 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных - 2,2 ц к. ед. (в прошлом году показатели составляли соответственно 3,0 ц и 2,5 ц к. ед.).

Как сообщал УНИАН, на 1 марта 2010 г. в Крыму было в наличии кормов всех видов 71,5 тыс. тонн кормовых единиц, или на 21,6% меньше, чем на 1 марта 2009 г.