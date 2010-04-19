Весенне-полевые работы будут завершены своевременно

Весенне-полевые работы в Украине идут по плану и будут завершены своевременно. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в пятницу, 16 апреля, в ходе часа вопросов к правительству в парламенте, сообщила УНИАН пресс-служба МинАП.

«Весенне-полевые работы идут по плану и будут завершены своевременно. Даже несмотря на то, что у нас была длинная зима, а также то, что началась посевная без Госбюджета», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, уже посеяно 197 тыс. га сахарной свеклы (47% от прогноза).

Подпитка озимых на зерно проведена на 84% площадей и завершится до 20 апреля.

Также, по данным министерства, из заявленных 787 тыс. тонн минеральных удобрений имеется в наличии 696 тыс. тонн (88%), из них уже использовано 296 тыс. тонн. При потребности средств защиты растений в 19,3 тыс. тонн уже закуплено 10,4 тыс. тонн (53%). Также у производителей имеется в наличии 369,6 тыс. тонн дизтоплива (87% от потребности) и 97,1 тыс. тонн бензина (88% от потребности).

Готовность техники министерство оценивает в 97%.

«Поэтому посевная проходит в абсолютно нормальном режиме. Ситуация под контролем. Все возникающие проблемы Минагрополитики совместно с правительством пытается оперативно решать. Были болевые точки, такие как стоимость горюче-смазочных материалов и удобрений, а также кредитование аграриев. Но совместно с другими министерствами и ведомствами мы их решили», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он добавил, что сегодня банки кредитуют аграриев под 18-20%, и предприятия уже взяли кредитов на сумму свыше 1,3 млрд. грн., что на 10% больше, чем годом ранее.

Напомним, по данным МинАП, предварительно вся посевная площадь под урожай 2010 года будет составлять 26,9 млн. га. Из 8,2 млн. га озимых на зерно 87% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, остальные 13% оцениваются как слабые и изреженные, в том числе погибло около 5%. Пересеву подлежат около 1 млн. га озимых.