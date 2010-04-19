УКАБ: Украину могут вытеснить с мировых рынков продовольствия

Украину могут вытеснить с мировых рынков продовольствия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на экспертов ассоциации.

Отмечается, что налоговая поддержка сельхозпроизводителей не запрещается Всемирной торговой организацией (ВТО) и учтена в обязательствах, которые взяла на себя Украина при вступлении в эту организацию. Это сообщили эксперты УКАБ, комментируя информацию о возможной отмене поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и личных крестьянских хозяйств через налог на добавленную стоимость по требованию Международного валютного фонда.

Эксперты УКАБ отмечают, что подобные предложения могут быть вызваны двумя факторами - или специалисты международных организаций считают, что поддерживать украинских аграриев не нужно, или они убеждены, что поддержка через бюджет будет более эффективной. Однако и то, и другое утверждение не выдерживают критики.

«Украина взяла на себя очень жесткие обязательства перед Всемирной торговой организацией. Мы зафиксировали поддержку в рамках "желтой корзины" на уровне 3,043 млрд. грн. (соответствующая сумма зафиксирована именно в гривнях, а следовательно будет постепенно "съедаться" девальвацией и инфляцией), снизили ставки импортной пошлины по аграрной продукции до 10-15% и ниже, отказались от специфической ставки импортной пошлины, отказались от применения специальных защитных мер, и это еще далеко не полный перечень уступок нашей страны", - отмечает руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА. Теперь, по словам эксперта, дискутируется возможность ограничения и налоговой поддержки аграриев, хотя она не противоречит требованиям ВТО.

Не выдерживает критики, по утверждению экспертов УКАБ, и вторая возможная мотивация отмены налоговых льгот - это переход на прямые государственные субсидии. Ведь этот вариант будет значительно дороже и для государства, и для аграриев с точки зрения администрирования, а по многим видам продукции поддержка вообще станет невозможной ввиду тех же ограничений ВТО. Таким образом, это опосредованный путь к потере государственной поддержки отрасли в целом, отмечают в УКАБ.

По словам президента УКАБ Алекса ЛИССИТСЫ, данный пример наглядно свидетельствует о двойных стандартах в отношении международных организаций к Украине. "С одной стороны, нам говорят о готовности помочь в реализации нашего аграрного потенциала, а с другой - предлагают отменить наиболее действенные меры государственного содействия аграрному сектору, - констатирует А. ЛИССИТСА - Складывается впечатление, что Украину просто хотят вытеснить с мировых рынков продовольствия как потенциально сильного конкурента".

В УКАБ надеются, что Кабинет министров Украины в таких условиях будет четко отстаивать интересы АПК как единственной отрасли, которая сохранила возможности роста даже в сложных условиях финансово-экономического кризиса.