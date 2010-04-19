Реализация молодняка КРС и птицы населению увеличилась

В Херсонской области реализация молодняка КРС и птицы населению в 1 квартале текущего года в сравнении с показателями за налогичный период 2009 года увеличилась в целом на 51%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области за 3 месяца текущего года сельскохозяйственные предприятия увеличили продажу населению молодняка крупного рогатого скота в 1,8 раза (на 355 голов), свиней – на 39,7% (на 2,9 тыс.голов), а птицы – уменьшили на 66,4 % (на 70,5 тыс. голов).

Всего в хозяйствах населения области поголовье КРС сократилось, в частности коров, овец и коз – на 5,9%, 6,3% и 6,4% соотвественно, однако численность свиней и птицы увеличилась на 6,4% и 17,1% соответственно.

Населением Херсонщины в 1 квартале года содержалось 87,3% (2009р.–87,9%) общей численности крупного рогатого скота, в том числе коров – 91,9% ( 92,3%), свиней – 54,7% (57%), овец и коз – 62% (64,5%), птицы всех видов – 67,1% (58,9%).