В Тернопольской области сельхозпроизводство выросло

В Тернопольской области в январе-марте 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства сравнительно с январем-мартом 2009 года выросли на 2,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства выросли на 16%, вместе с тем в хозяйствах населения они уменьшились на 1%.

Общий объем реализованной сельскохозяйственными предприятиями собственной выработанной продукции за январь-март 2010 г. сравнительно с аналогичным периодом 2009 г. уменьшился на 9%, в частности продукции растениеводства – на 25,1%, а продукции животноводства – увеличился на 46%.

По информации облстата, в январе-марте 2010 г. реализация скота и птицы сравнительно с аналогичным периодом 2009 г. увеличилась на 29,8% - до 2,441 тыс. т. В частности, реализация крупного рогатого скота увеличилась на 7,2% - до 809 т, свиней - на 77,4%, до 1,588 тыс. т, вместе с тем реализация птицы уменьшилась на 81% - до 43 т.

Объемы реализации молока в 1-м квартале т.г. выросли в области на 6,5% - до 6,605 тыс. т., яиц – на 12,8%, до 31,3 млн. шт.

Молоко аграрные предприятия в среднем продавали за 3,096 тыс. грн./т (на 53,2% дороже, чем в январе-марте 2009 г.), яйца – за 551,2 грн. за тысячу (на 46,2% дороже). Тонну свинины в январе-марте т.г. в среднем реализовывали за 12,249 тыс. грн. (на 17,6% меньше сравнительно со средней ценой января-марта 2009 г.), тонну КРС – за 9,47 тыс. грн. (+9%), тонну птицы – за 9,665 тыс. грн. (+24%).