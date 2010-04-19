Поступления скота и птицы на предприятия Крыма выросли

В первом квартале 2010 г. на перерабатывающие предприятия Крыма в целом поступило 23,7 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, с начала года на перерабатывающие предприятия Крыма поступило 13,3 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 19,7% больше).

Из общего объема поступлений перерабатывающие предприятия Крыма закупили у сельскохозяйственных товаропроизводителей 5 тонн живого веса скота и птицы, что на 16,7% меньше по сравнению с январем-мартом 2009 г., и 13,2 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 21,4% больше).

Кроме того, перерабатывающие предприятия использовали для переработки 23,7 тыс. тонн собственно выращенных скота и птицы (на 9% больше, чем за 1-й квартал 2009 г.), и 56 тонн молока (на 27,3% меньше).

За 1-й квартал 2010 г. доля хозяйств населения в общем объеме закупок перерабатывающими предприятиями скота и птицы осталась на уровне прошлого года и составила 100%, молока - увеличилась с 66,5% до 67,1%.