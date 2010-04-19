Эксперты прогнозируют изменение структуры посевных площадей в сторону увеличения посевов кукурузы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), по мнению специалистов ассоциации, в текущем сезоне аграрии сделают акцент на выращивании кукурузы.

Отмечается, что кукуруза в последние годы показывала одни из самых высоких уровней рентабельности в растениеводстве и была лидером в группе зерновых: при достаточно высоких ценах - 1200-1300 грн./т и средних расходах на производство около 800-900 грн./т, прибыльность производства составляет 35-45%. Тогда как рентабельность выращивания пшеницы и ячменя в 2-2,5 раза ниже. Это является весомым стимулом для увеличения посевных площадей под кукурузой.

В Украинском клубе аграрного бизнеса считают, что площади под кукурузой этой весной составят, по меньшей мере, 2,4 млн. гектаров. "Учитывая тенденцию последних лет по повышению средней урожайности этой культуры и ожидаемый рост посевных площадей, кукуруза в текущем маркетинговом году сможет значительно улучшить зерновой баланс Украины", – прогнозирует эксперт аграрных рынков УКАБ Андрей ТОВСТОПЯТ. В прошлом году доля кукурузы во всем выращенном зерне составила 22%, в этом году при производстве около 12,5 млн. тонн ее доля составит, по меньшей мере, 25%.

"Текущие спотовые цены на кукурузу в Соединенных Штатах и Украине почти на одном уровне – 155 долл./т, и такое равенство цен наблюдается уже в течение последних двух месяцев, при этом производство кукурузы в Украине имеет ряд преимуществ. По данным исследования проекта Агроэффективность, проведенного УКАБ, украинские производители имеют меньшую себестоимость за счет более низкого уровня земельной ренты, более дешевой рабочей силы и преимущественно более дешевых остальных факторов производства - от семян до удобрений. Поэтому производство кукурузы является более прибыльным в Украине", – добавил эксперт.