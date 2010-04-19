В Херсонской области производство вина сократилось

В Херсонской области производство вина в 1-м квартале 2010 года, по сравнению с данными за 1-й квартал 2009 года, сократилось на 58,2% - до 36,1 тыс. декалитров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом в целом наблюдается рост производительности отрасли, так как показатели марта т.г. по сравнению с мартом 2009 г. сократились на 32,9%, а к показателям за февраль т.г. – выросли в 2,2 раза. Всего в марте 2010 г. было выпущено 21,6 тыс. декалитров вина.