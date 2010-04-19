В Херсонской области производство вина сократилось
13:53, 19 апреля 2010Агро
0
В 1-м квартале на 58,2%
В Херсонской области производство вина в 1-м квартале 2010 года, по сравнению с данными за 1-й квартал 2009 года, сократилось на 58,2% - до 36,1 тыс. декалитров.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом в целом наблюдается рост производительности отрасли, так как показатели марта т.г. по сравнению с мартом 2009 г. сократились на 32,9%, а к показателям за февраль т.г. – выросли в 2,2 раза. Всего в марте 2010 г. было выпущено 21,6 тыс. декалитров вина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter