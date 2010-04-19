В Херсонской области объемы вылова рыбы упали наполовину
13:54, 19 апреля 2010Агро
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В 1-м квартале
В Херсонской области официальные объемы вылова рыбы и других водных живых ресурсов в первом квартале 2010 г. по сравнению с первым кварталом 2009 г. сократились на 50% - до 347,8 тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.
Согласно сообщению, 192,8 тонн рыбы и других водных живых ресурсов из общего объема выловлено во внутренних водоемах региона. Это на 38,9% меньше, чем в январе - марте 2009 г.
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