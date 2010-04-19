В Херсонской области объемы вылова рыбы упали наполовину

В Херсонской области официальные объемы вылова рыбы и других водных живых ресурсов в первом квартале 2010 г. по сравнению с первым кварталом 2009 г. сократились на 50% - до 347,8 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.

Согласно сообщению, 192,8 тонн рыбы и других водных живых ресурсов из общего объема выловлено во внутренних водоемах региона. Это на 38,9% меньше, чем в январе - марте 2009 г.