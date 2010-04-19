БМКК до июля удвоит производственные мощности

«Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов» планирует вдвое увеличить производственные мощности по переработке молока до июля текущего года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что на сегодня предприятие работает на 100% мощности, ежедневно перерабатывая до 400 тонн сырья в сутки. «Благодаря плановой реконструкции и модернизации мощностей завода, которая заканчивается в конце июня, БМКК планирует увеличить свои производственные мощности поэтапно на 200 тонн переработки сырья в сутки уже в апреле текущего года и еще на плановые 200 тонн сырья в сутки в июне 2010 года», - говорится в сообщении.

Таким образом, БМКК выполнит поставленные цели на 2010 год и достигнет объема в 700 тонн ежесуточной переработки молока.

Справка УНИАН. «БМКК» является крупным украинским производителем молочной продукции и детского питания на территории Украины.

Помимо производства сухого молока, ассортимент компании включает в себя молочные продукты и сливочное масло «Ласуня» и «Му» и линейку детского питания «Детолакт».