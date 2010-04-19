Украина запретила ввоз коз и овец из Тайваня

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в Украину овец и коз с о. Тайвань. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

По данным Госкомветмедицины, запрет введен, поскольку, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории о. Тайвань Китайской Народной Республики зарегистрировано заболевание коз и овец оспой.

Ввоз с этой территории других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.