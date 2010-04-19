Сельхозпредприятия Крыма получили 66 млн. грн. прибыли

В 2009 году сельскохозяйственные предприятия Крыма получили прибыль от реализации продукции сельского хозяйства и услуг (финансовый результат) в сумме 65,8 млн. грн. при уровне рентабельности 4,0% (в 2008 г. - 12,2%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в 2009 году реализация продукции растениеводства и животноводства принесла сельхозпредприятиям Крыма 62,2 млн. грн. прибыли (уровень рентабельности составил 3,9% против 11,7% в 2008 г.).

В минувшем году, отмечается в сообщении, значительно ухудшились результаты от реализации зерновых культур - уровень убыточности составил 6,8% (в 2008 году этот показатель был положительным и составлял 21,0%). Выращивание и реализация плодов принесли по 12,5 коп. прибыли на каждую вложенную гривню (в 2008 г. - 20,4 коп.), винограда - 1 грн. 67 коп. (72,7 коп.). Существенно сократилась убыточность производства картофеля с «минус» 12,4% в 2008 г. до «минус» 1,5% в 2009 г. Производство и реализация овощей принесли на каждую гривню затрат 10,7 коп. прибыли (в 2008 г. - 15,5 коп.).

При этом производство и реализация основных видов продукции животноводства в Крыму по-прежнему убыточны. На каждую гривню затрат по выращиванию и реализации крупного рогатого скота пришлось по 25,4 коп. убытка (в 2008 г. - 34,5 коп.), свиней - 6,3 коп. (12,3 коп.), овец - 36,9 коп. (41,9 коп.), птицы - 30,1 коп. (в 2008 г. - 27,8 коп.). Уровень рентабельности производства молока снизился с 9,9% в 2008 г. до 2,9% в 2009 г. Уровень рентабельности производства яиц составил «минус» 0,1% (в 2008 г. – «минус» 4,5%). Наиболее убыточным для сельхозпредприятий остается производство шерсти, уровень рентабельности которой в 2009 г. составил «минус» 67,3% (в 2008 г. – «минус» 71,3%).

В 2009 году в Крыму осуществляли хозяйственную деятельность 379 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, в том числе 27 - государственных и 352 - негосударственных.