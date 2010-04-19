На Тернопольщине реализация зерновых культур снизилась

В Тернопольской области в январе-марте 2010 года объемы реализации зерновых культур сравнительно с аналогичным периодом 2009 года уменьшились на 46% - до 85,171 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, аграрные предприятия в 1-м квартале т.г. реализовали 48,308 тыс. т пшеницы (на 29% меньше), 772 т ржи (на 59,55% меньше), 16,387 тыс. т ячменя (-37,8%), 16,012 тыс. т кукурузы (-72,1%).

Пшеницу в среднем продавали за 984,6 грн./т, что на 39,6% дороже сравнительно с ценами января-марта 2009 года, рожь – за 697,8 грн./т (+11,9%), ячмень – за 896,5 грн./т (+22,1%), кукурузу – за 992,1 грн./т (+46,3%).

Объемы реализации масличных культур в январе-марте 2010 года уменьшились на 84,1% -до 1,816 тыс. т. В частности, подсолнечника было реализовано 1,128 тыс. т (-76,2%), продавали его за 2,37 тыс. грн./т (на 71,3% дороже цены за 1-й квартал 2009 г.), сои – 442 т (-89,8%), ее в среднем продавали за 3,212 тыс. грн./т (+50,2%), рапса – 72 т (-96,4%) по цене 2,238 грн./т (+1,5%).