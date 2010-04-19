Минэкономики создало рабочую группу по сахару
14:13, 19 апреля 2010Агро
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По балансу спроса и предложения
Министерство экономики Украины создало рабочую группу по разработке балансов спроса и предложения сахара. Текстом соответствующего приказа (от 30 марта 2010 г. №345) располагает УНИАН.
Согласно документу, рабочая группа создана для обеспечения сбалансированности между спросом и предложением на внутреннем рынке сахара.
Документом также отменено действие предыдущего приказа (от 30 декабря 2009 г. №1484) о создании аналогичной группы.
Главой рабочей группы определен заместитель министра экономики, а заместителем главы – заместитель министра аграрной политики.
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