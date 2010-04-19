Минэкономики создало рабочую группу по сахару

Министерство экономики Украины создало рабочую группу по разработке балансов спроса и предложения сахара. Текстом соответствующего приказа (от 30 марта 2010 г. №345) располагает УНИАН.

Согласно документу, рабочая группа создана для обеспечения сбалансированности между спросом и предложением на внутреннем рынке сахара.

Документом также отменено действие предыдущего приказа (от 30 декабря 2009 г. №1484) о создании аналогичной группы.

Главой рабочей группы определен заместитель министра экономики, а заместителем главы – заместитель министра аграрной политики.