Яровыми засеяно 25% запланированных площадей

В Житомирской области по состоянию на 14 апреля т.г. яровые культуры посеяны на 100 тыс. га, что составляет 25% запланированных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

В том числе сельхозпредприятия засеяли 65,4 тыс. га, или 22% от задания. В частности, ранние зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 54 тыс. га, или 45% от задания.

Яровой рапс посеян на 2 тыс. га, или на 65% запланированных площадей, сахарая свекла - на 2,8 тыс. га (29% от плана).

По состоянию на 14 апреля аграрии области также посеяли однолетние травы на площади в 77 тыс. га (на уровне прошлого года) для обеспечения потребностей животноводства кормами.

В растениеводстве региона ведутся и другие работы - подрезание корней хмеля в хозяйствах осуществили на 259,7 га, или на 29% планируемых площадей.

Также аграриями области проведена подкормка озимых зерновых культур на площади 87,7 тыс. га (72%), многолетних трав - на 24 тыс. га.