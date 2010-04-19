Украина и Россия будут инспектировать мясомолочные предприятия

Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство аграрной политики Украины совместно будут инспектировать предприятия по переработке и производству мясной и молочной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказала министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Будут созданы совместные комиссии по инспекции предприятий по переработке и производству мяса и молока», - сказала Е.СКРИННИК. По ее словам, эти инспекции дадут возможность увеличить объем ввоза украинской сельхозпродукции в РФ и российской – в Украину.

«Эти все направления мы развиваем. Стратегия понятна, она носит позитивный характер и выстроена на увеличении товарооборота сельхозпродукции наших стран», - сказала Е.СКРИННИК.

В свою очередь, Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что соответствующие продовольственные балансы дадут возможность спрогнозировать, какие отрасли сельского хозяйства развивать в каждой из стран для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность двух стран.

«Следующий шаг, после обеспечения продовольственной безопасности наших стран и балансов внутренних, мы сможем рассматривать вопрос о совместном выходе на рынки других стран», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он обратил внимание на большой потенциал Украины и РФ в этом отношении, поскольку страны имеют достаточно сельскохозяйственной земли и высокие традиции в этой отрасли.

Говоря о запрете ввоза мясной и молочной продукции некоторых украинских предприятий, Н.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Запрет просто так отменен не может быть, после совместной инспекции, которую мы договорились провести, создадим совместную рабочую группу, и после соответствующего заключения этой рабочей группы будет открыт рынок для украинской молочной и мясной продукции».

Он подчеркнул, что самое главное, что украинский бизнес взял на себя ответственность за то, чтобы эта продукция была украинского производства.

«Я, как министр, должен донести до украинского бизнеса, что рынок (российский – УНИАН) будет открыт, но нужно развивать эту отрасль на территории Украины, чтобы эта продукция была украинского происхождения», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.