РФ готова покупать украинский сахар

Россия готова покупать украинский сахар, произведенный из сахарной свеклы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказала министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Мы ввозим сахар, для нас главное, чтобы тот сахар, который ввозится с территории Украины, производился из сахарной свеклы, а не из сахара-сырца», - сказала Е.СКРИННИК.

По ее словам, есть все возможности для реализации сахара из сахарной свеклы на территории Российской Федерации. Она отметила, что такой продукт будет качественен и конкурентоспособен, а также не будет угрозы для государственной поддержки российской сахарной отрасли.

Е.СКРИННИК отметила, что эта тема обсуждалась с украинской стороной, и высказала уверенность, что в ближайшее время будут подписаны прогнозные балансы и в том числе – по сахару. «В таком случае можно будет говорить о ввозе сахара», - сказала она.