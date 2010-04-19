Аграрии Хмельницкой области завершили сев ранних яровых

В Хмельницкой области по состоянию на 19 апреля аграрии завершили сев ранних яровых культур - посеяно 180 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития Ванда СЕРДЮК.

"Восемь районов области перевыполнили план посева ранних зерновых и зернобобовых культур. Наиболее - это Городокский (109%) и Новоушицкий (105%) районы", - отметила она.

По словам В. СЕРДЮК, по сравнению с прошлым годом в этом году увеличились площади посева гороха на 2 тыс. га до 13,4 тыс. га; кукурузы - на 4 тыс. га до 6,7 тыс. га; сои. Вместе с тем, немного уменьшились площади ярового ячменя на 2,5 тыс. га до 128,8 тыс. га, овса - на 5,5 тыс. га до 14,3 тыс. га.

Справка УНИАН. В 2010 году аграрии Хмельницкой области запланировали посеять 307,2 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, что на 25,2 тыс. га меньше, чем в 2009 году. В структуре посевов, под ячмень будет отведено 131,2 тыс. га, пшеницу - 16,8 тыс. га, овес - 14,1 тыс. га, горох - 13 тыс. га, гречиху - 24,3 тыс. га.