Вулкан взвинтит цены и процентные ставки?

"Как стихийные бедствия влияют на мировую экономику" - исследование аналитиков финансовой группы "Калита-Финанс".

Последние несколько месяцев метеорологические сводки становятся не менее важным источником информации для участников финансовых рынков, чем непосредственно биржевые данные. Что неудивительно, учитывая те многочисленные природные катаклизмы, которые произошли на нашей планете только в этом году.

Землетрясения, ураганы, оползни уносят тысячи человеческих жизней и приносят огромные экономические убытки странам, компаниям, людям. В результате землетрясений на Гаити, в Чили и Китае погибли свыше 225 тыс. человек. При этом разрушенными оказались дома, инфраструктурные сооружения и другие необходимые для жизни объекты. Только от урагана «Ксинтия» в Западной Европе прямые убытки составили около 1 млрд. евро. В помощь Гаити мировым сообществом было предоставлено свыше 10 млрд. долларов, примерно такую же сумму еще планируется выделить. Если же проанализировать объем ущерба от различных катаклизмов за последнее десятилетие, то он, по подсчетам экспертов компании, достигает 1 трлн. долларов.

Таким образом, природные «сюрпризы» обходятся человечеству крайне дорого. Из последних таких стихийных бедствий нужно выделить извержение вулкана в Исландии. И хотя, к счастью, на этот раз обошлось без человеческих жертв, экономические последствия могут оказаться весьма серьезными.

Прямые потери туристической индустрии и авиаперевозчиков за первые три дня с момента закрытия аэропортов превысили 1 млрд. евро. Свыше 60 тыс. рейсов через европейский континент были отменены, компании были вынуждены за свой счет разместить в отелях сотни тысяч пассажиров, а также обеспечить их питанием. К примеру, крупнейший туроператор Европы TUI Travel ежедневно теряет из-за отмены авиарейсов 5-6 млн. фунтов стерлингов.

Но всё вышеперечисленное является лишь «вершиной айсберга», теми видимыми убытками, которые поддаются исчислению. Между тем, есть и другие издержки, имеющие куда более долгосрочный характер. Например, не многие знают, что пепел исландского вулкана уже частично попал в верхние слои тропосферы и стратосферу, что может привести к достаточно холодному лету. В частности, попавшие частицы пепла, а также сульфаты, содержащиеся в сернистом газе, снижают проницаемость атмосферы для солнечных лучей. В итоге падает температура воздуха. Подобное уже наблюдалось в истории человечества, причем не раз.

Так, результатом извержения южноамериканского вулкана Уайнапутина (1601 г.) в России стало сильно холодное лето. В результате – потери урожая, в одной только Москве в 1601–1603 гг. погибли от голода больше 120 тыс. человек. Это привело к смуте и появлению Лжедмитрия.

Другой, более свежий пример - извержение вулкана Тамбора в 1815 г., после которого Европа осталась «без лета». Заморозки привели к неурожаю и массовой гибели людей на планете.

Есть и локальные примеры, из той же Исландии. В 1783 г. извержение серии вулканов на данном острове привело к падежу половины поголовья коров, больше половины поголовья лошадей, а население страны сократилось на 10 тыс. человек и вернулось к прежнему уровню только к 1811 г.

К чему теперь могут привести неочевидные, на первый взгляд, последствия извержения вулкана в Исландии?

Первое. Кого затронет возможное похолодание, так это фермеров. Заморозки, засуха и отсутствие достаточного количества солнечных дней может привести к резкому снижению урожая в этом году. В частности, подобная ситуация потенциально способна затронуть как западноевропейские посевные площади, так и сельскохозяйственные земли восточно-европейского региона (включая Украину и Россию). В итоге, цены на основные агрокультуры могут существенно подскочить в цене. Аналогичная динамика уже наблюдалась осенью 2009 года, когда на фоне засухи в Латинской Америке (Бразилии и Аргентине) цены на кукурузу и пшеницу за 1,5 месяца взлетели более чем на 30%.

Не стоит полагать, что Землю ждет массовой голод (разве что беднейшие страны Центральной Африки), однако потребителям придется затянуть пояса.

Второе. Резкий скачок цен на агрокультуры приведет к росту инфляции в развитых странах, что, в свою очередь, вынудит финансовые власти повысить процентные ставки. Центральные банки будут вынуждены ужесточать монетарную политику ускоренными темпами, и это не сможет не сказаться на посткризисном восстановлении экономики. Такие ведущие отрасли, как машиностроение, строительство и пр., крайне нуждаются в дешевом капитале. Но банкирам придется дисконтировать в цене заемного капитала растущую инфляцию. А это может привести к тому, что те «зеленые ростки», которые совсем недавно проклюнулись в мировой экономике, никогда не вырастут в полноценные деревья.

И, наконец, третье. Стоит помнить, что у любой медали существуют две стороны. Холодное лето и потери фермеров приведут к снижению наблюдаемого сейчас затоваривания складов сельхозпродукцией, что несколько сбалансирует спрос и предложение на рынке агрокультур.

(Финансовая группа "Калита-Финанс")