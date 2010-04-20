Завтра в Украине пройдут дожди, днем до 9° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 21 апреля будет облачно с прояснениями. Дожди, в южной и восточной части местами с грозами, лишь ночью в западных, а днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях 1-6° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0…-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем в Украине 10-15° тепла, на Прикарпатье и юге Одесской области - до 18° тепла; на высокогорье Карпат ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В столице завтра также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.