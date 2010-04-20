"Молочный альянс" увеличит на 8% производство сыров

Холдинг "Молочный альянс", крупный производитель молочной продукции, планирует на 8% увеличить производство твердых сыров и цельномолочной продукции в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор холдинга Сергей ВОВЧЕНКО.

"2010 год мы планировали плюс 8% к 2009-му по трем основным показателям - по переработанному сырому молоку, по сырам и цельномолочной продукции", - сказал он.

По данным компании, в 2009 году заводы холдинга переработали 547 тыс. тонн молочного сырья и произвели 40,229 тыс. тонн твердых сыров, 67,2 тыс. тонн цельномолочной продукции и 4,3 тыс. тонн сливочного масла.

Справка УНИАН. АО «Молочный Альянс» - группа компаний, объединяющая ряд предприятий по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 производственных предприятий: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, Варвамаслосырзавод, компании «Эталонмолпродукт» и Торговый дом «Эталон», которые обеспечивают продажу продукции предприятий холдинга в Украине и за рубежом. Продукция предприятий холдинга выпускается под брендами «Молочный Шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».