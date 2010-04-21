Реализация зерновых культур в Крыму сократилась на 51%

В январе-марте 2010 г. сельскохозяйственными предприятиями Автономной Республики Крым (кроме малых) реализовано по всем направлениям 46,9 тыс. тонн зерновых культур, или 48,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 22,5 тыс. тонн (на 66,8% меньше), ячменя - 15,1 тыс. тонн (на 30,9% меньше), кукурузы - 100 тонн (на 91,4% меньше).

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-марте 2010 г. составила 1090,1 грн. за тонну, в т.ч. на пшеницу - 1070,5 грн. за тонну (в январе-марте 2009 г. - соответственно 1140,6 и 920,8 грн. за тонну).

Как сообщал УНИАН, объем реализации зерна в Крыму за два месяца 2010 г. уменьшился на 53% до 31 тыс. тонн.