Экспорт российского зерна в 2009 году увеличился на 60%

В 2009 г. объем помощи АПК России из бюджетов всех уровней составил около 300 млрд. руб. Еще более 776 млрд. руб. сельхозпредприятия привлекли в виде кредитов, из них 453 млрд. руб. - на льготных условиях, по ставкам, которые субсидируются государством. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая 20 апреля в Госдуме с отчетом правительства, сообщает АПК-Информ.

«Благодаря напряженному труду работников отрасли и своевременной поддержке государства в российском агропроме не было падения», - заявил В.Путин.

Так, в 2009 г. рост сельхозпроизводства в России составил 1,2%. «Не много, но все-таки рост», - прокомментировал глава правительства.

Также, по его словам, экспорт российского зерна в прошлом году увеличился на 60%.