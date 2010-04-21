Повышение акциза на крепленые вина сократит поступления в бюджет

Повышение акциза на крепленые вина приведет к снижению поступлений в бюджет от этой отрасли. считают виноделы.

Как сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Вячеслав ПОНОМАРЕВ: «Империческим, опытным путем это уже подтверждено - повышение акцизов ничего не дает для бюджета, по крайней мере, поступлений от вин. Такая специфика отрасли».

Он напомнил, что с 1 июля 2004 года произошло повышение акцизов на вино приблизительно в 2 раза, что привело к снижению поступлений в бюджет по результатам 2004 года от виноделия в 1,5 раза. Кроме того, отрасль выходила на предыдущие показатели после отмены этого повышения три года, после чего поступления в бюджет начали увеличиваться.

В свою очередь директор Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей ПЕТРЕНКО заявил, что повышение акциза на крепленые вина станет причиной удорожания производства остальных двух групп вин, что сделает эти вина неконкурентными на внутреннем рынке.

Он объяснил, что при производстве марочных, десертных виноматериалов, а также шампанских виноматериалов, часть сусла (20-25%) по технологии используется для производства ординарных крепленых и десертных виноматериалов, которые могут реализовываться исключительно как крепленные и десертные вина. Если разрушить процесс производства крепленых вин, то предприятия потеряют не только доходы, но и необходимы будут дополнительные расходы на утилизацию остаточного сусла.

Представитель Национального института винограда и вина «Магарач» Ирина МАТЧИНА в свою очередь отметила: «С ростом ставок акцизного сбора на натуральные крепленые вина можно ожидать переключения спроса на водку – более крепкий алкогольный напиток, что несет за собой негативные социальные последствия».

Участники пресс-конференции выразили единое мнение, что предложения правительства по повышению акциза на крепленые вина направлено на передел рынка алкоголя, вытеснение вина с отечественного рынка. Для одновременного наполнения Госбюджета и сохранения отечественного виноградарства и виноделия предлагается ввести равномерное повышение акциза на все виды подакцизных товаров на 23,3%.