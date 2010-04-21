В Винницкой обл. доля хозяйств населения выросла на 20,6%

В Винницкой области в январе-марте 2010 года доля хозяйств населения в общем объеме закупки перерабатывающими предприятиями скота и птицы выросла на 20,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики в Винницкой области.

По сообщению, в январе-марте текущего года доля хозяйств населения в общем объеме закупки перерабатывающими предприятиями скота и птицы по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. выросла с 25,3% до 45,9%, молока - с 69,9% до 70,2%.

За 1-й квартал 2010 г. от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей поступило на перерабатывающие предприятия 6,1 тыс. тонн живого веса скота и птицы, что на 5,9% больше соответствующего периода 2009 г., и 89,3 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 3,5 % меньше).

Кроме того, перерабатывающими предприятиями использовано для переработки 3,2 тыс. тонн собственно выращенного скота и птицы (на 2% больше, чем за 1-й квартал 2009 г.)