В Запорожской области запасы кормов сократились

В Запорожской области в І квартале запасы кормов всех видов сократились более чем на 33,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 56 тыс. тонн кормовых единиц.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, запасы концентрированных кормов уменьшились на 34,8% - до 36,8 тыс. тонн.

На одну условную голову крупного скота приходится 3,4 ц кормов, из которых концентрированных - 2,3 ц, тогда как по состоянию на 1 апреля 2009 г. в на одну условную голову крупного скота в среднем по области приходилось 5,4 ц кормов, из которых 3,7 ц - концентрированных.

Сообщается, что причиной сложившейся ситуации является финансовый кризис и практически полное отсутствие кредитование сельхозпредприятий в прошлом году, не позволившие обеспечить запасы кормов на прошлогоднем уровне.