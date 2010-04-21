Для АПК в бюджете планируется предусмотреть 12,7 млрд. грн.
16:39, 21 апреля 2010Агро
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Сообщил Слаута
На финансирование агропромышленного комплекса в государственном бюджете на текущий год планируется предусмотреть 12,7 млрд. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА во время рабочей поездки в Черниговскую область.
В.СЛАУТА также отметил, что работу аграриев правительство будет оценивать по трем основным показателям: по объему привлеченных инвестиций, валовому производству качественной продукции и конечной реализации этой продукции на новых рынках.
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