В Запорожской области поголовье КРС сократилось

В Запорожской области поголовье крупного рогатого скота за январь-март т.г. сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., на 5,4% - до 124,6 тыс. голов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области, "по состоянию на 1 апреля 2010 г. во всех категориях хозяйств насчитывается 124,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 63,8 тыс. голов, что по сравнению с данными на 1 апреля 2009 года меньше на 5,6% и 3,6% соответственно".

В то же время, по данным облстата, по сравнению с 1-м кварталом 2009 г. в регионе увеличилась численность свиней (на 10,6%, до 353,3 тыс. голов) и птицы всех видов (на 7,3%, до 5333,3 тыс. голов).

Тенденция к росту поголовья свиней и снижению поголовья КРС в регионе наблюдается уже на протяжении нескольких лет, что сами аграрии объясняют большей экономической целесообразностью свиноводства.