В Ивано-Франковской обл. производство животноводческой продукции выросло

В Ивано-Франковской области в І квартале текущего года объемы производства животноводческой продукции увеличились на 2,2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, в том числе, в сельхозпредприятиях – на 24,3%, в хозяйствах населения – уменьшилось на 5,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что за указанный период всеми категориями товаропроизводителей реализовано на убой 20,3 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 4,6% больше, чем за соответствующий период 2009 г., произведено 156,3 млн. шт. яиц (на 9,6% больше) и надоено 71,1 тыс. т молока (на 6,6% меньше).

Отмечается также, что на 1 апреля в области содержалось 226,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в т. ч. 127,4 тыс. голов коров, что, соответственно, на 7,2% и на 3,8% меньше, чем на 1.04.09 г., 235,6 тыс. голов свиней (на 28,7% больше), 5,1 млн. голов птицы (на 7,1% больше).

Доля сельхозпредприятий в общем объеме производстве мяса (в живом весе) увеличилась с 23% в январе-марте 2009 г. до 25% в текущем году, яиц – с 70% до 73%, молока осталась на уровне прошлогоднего показателя и составила 3%.