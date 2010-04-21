В Херсонской обл. производство консервированных овощей выросло

В Херсонской области производство консервированных овощей в 1 квартале текущего года, в сравнении с показателями за январь-март 2009 года, увеличилось на 22% - до 0,75 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом производство указанной продукции в марте т.г. к марту прошлого года также увеличилось на 17,8%, однако существенно сократилось к февралю текущего года – на 47,1%. Всего предприятиями области в марте было выпущено 0,22 тыс. тонн консервации.