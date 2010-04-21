В Херсонской обл. производство кетчупов, соусов и пряностей выросло

В Херсонской области производство кетчупов, соусов и пряностей в первом квартале текущего года, в сравнении с показателями за январь-март 2009 года, увеличилось на 16,7% - до 7,8 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом производство томатных кетчупов и соусов за указанный период выросло на 14,2% - до 4,7 тыс. т, а выпуск соусов (не томатных), приправ и пряностей за тот же период текущего года увеличился на 19,2% - до 3,13 тыс. т.

При этом динамика роста производства сохраняется не только в отношении прошлогодних показателей, но и к показателям текущего года. Так, рост выпуска томатных соусов и кетчупов, а также нетоматных соусов и пряностей в марте текущего года к марту 2009 года составил 32,1% и 45,1%, соответственно, а к показателям за февраль т.г. – 20,8% и 33,3%, соответственно.

Всего в марте т.г. было произведено томатных соусов и кетчупов – 1,96 тыс. т, а нетоматных соусов, приправ и пряностей – 1,13 тыс. т.