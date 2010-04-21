В Винницкой обл. запас зерновых составил 409 тыс. тонн

По состоянию на 1 апреля 2010 года, в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 409,7 тыс. тонн зерновых, что на 41,5% меньше, чем годом ранее.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 апреля т.г. непосредственно в аграрных предприятиях имелось 272.2 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих предприятиях было в наличии 137,5 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-марте т.г. составляла 1041,6 грн. за 1 тонну, что на 43,2 больше, чем в январе-марте 2009 г.