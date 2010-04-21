Молокозаводы Винницкой обл. должны упорядочить закупочные цены

Председатель Винницкой областной государственной администрации Владимир ДЕМИШКАН призвал руководителей молокоперерабатывающих заводов упорядочить закупочные цены на молоко от населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Винницкой ОГА В.ДЕМИШКАН сказал во время совещания по ситуации с закупкой молока в регионе.

Он отметил, что в январе закупочные цены на молоко достигли своего максимума - 3,6 грн. за кг от сельхозпредприятий и 3 грн/кг заготовленного у населения, а в начале апреля состоялось резкое снижение цен на заготовку молока до 1,8-2,3 грн./кг в связи со снижением отпускных цен на готовую продукции из-за конкуренции с импортной молочной продукцией, которую завозят в Украину по более низким ценам.

«Я лично поговорю с Президентом, чтобы закрыть доступ молочных товаров из-за рубежа, или установить такие пошлины, чтобы мы с этой пошлины могли помогать сельхозпроизводителям», - сказал В.ДЕМИШКАН.

Как сообщал УНИАН, предприятия молочной отрасли Винницкой области в 1 квартале заготовили и переработали более 92 тыс. тонн молока, из которых от хозяйств населения закуплено более 67 тыс. тонн, или 68% от общего объема.