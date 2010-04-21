«Бердянские жатки» сократили убыток на 67,5%

ОАО «Бердянские жатки» (Бердянск, Запорожская обл.) в январе-марте 2010 года сократило чистый убыток на 67,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 0,245 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Бердянские жатки» увеличили чистый доход на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,802 млн. грн., а также увеличили валовой доход (выручку) от реализации на 26,6% – до 1,858 млн. грн.

Справка УНИАН. OАО «Бердянские жатки» – завод-производитель сельскохозяйственной техники для уборки зерновых и зернобобовых культур: жаток валковых семейства навесных и прицепных.

ОАО производит 7 базовых моделей зерновых жаток, платформы-подборщики, приспособления для уборки подсолнечника и их модификации.

По итогам 2009 года «Бердянские жатки» получили чистый убыток в размере 0,737 млн. грн., тогда как в 2008 году чистая прибыль предприятия составила 0,837 млн. грн.