В Тернопольской обл. производство хлебобулочных изделий снизилось

В Тернопольской области в 1-м квартале 2010 года объемы производства хлебобулочных изделий по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшились на 175 тонн (4,8%).

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области было выработано 3,5 тыс. т хлебопродукции.

Уменьшение объемов производства он объяснил спадом на самых больших хлебзаводах, обусловленным неравными налоговыми условиями, в которых работают эти хлебзаводы и малые частные пекарни. «Предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, сейчас завоевывают рынок, поскольку у них расходы меньше», – объяснил А. МАЙКА.

По его данным, больше всего хлебопродукции в 1-м квартале произвели предприятие Тернополя – 1,1 тыс. т, при этом в областном центре зафиксирован спад производства по сравнению с 1-м кварталом 2009 года на 25%. Еще одно предприятие Подволочисского района произвело 750 т при спаде объемов производства на 3%.

В то же время хлебопекарни Збаражского района увеличили объемы производства в 1,5 раза, Бучачского района – на 16%, Залещицкого – на 12%.

Всего в области действует 20 предприятий (хлебзаводы и пекарни), оказывающих влияние на показатели отрасли.