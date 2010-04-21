АМК оштрафовал «Евротэк»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ЗАО «Ритейлинговая компания «Евротэк» (Киев) на 35 тыс. грн. за нарушение конкурентного законодательства в виде осуществления концентрации путем получения в аренду 54 магазинов ООО «Союз-С» (Чернигов) без предварительного получения разрешения Комитета.

Об этом УНИАН сообщили в АМКУ.

Согласно сообщению, компания признала нарушения и обязалась выплатить штраф в государственный бюджет.

При этом АМКУ предоставил разрешение компании на концентрацию.

Справка УНИАН. ЗАО "Евротэк" (Киев) основано в 1995 году. Группа компаний «Евротэк» включает ритейлинговую компанию «Евротэк» (развивает торговые сети) и девелоперскую компанию «Евротэк».

В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев).

В январе 2009 г. компания приобрела черниговскую компанию «Союз» (сеть эконом-магазинов "Квартал" и супермаркетов "Союз"), а в марте 2009 г. – львовскую сеть «Интермаркет» (сеть супермаркетов «Арсен», магазин «Интермаркет»).

На начало 2010 года «Евротэк» управляет 74 торговыми точками под разными брендами - 49 эконом-магазинов «Квартал», 9 супермаркетов «Союз», 7 супермаркетов «Арсен» и 1 мелкооптовый магазин, 9 магазинов «Фреш» (4 супермаркета и 5 мини-гипермаркетов) в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Львовской, Херсонской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях и Крыму.